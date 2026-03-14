Dopo dodici giorni di ricerche, Elena Rebeca Burcioiu è stata ritrovata e sta bene. La donna si è presentata volontariamente a una volante della Polizia a Firenze, dove si trovava. Era arrivata in città e, secondo quanto si apprende, potrebbe aver tentato di allontanarsi per evitare situazioni di sfruttamento. La polizia ha confermato il suo ritrovamento e il suo stato di salute.

La pista quindi tracciata dagli inquirenti sarebbe doppia: da una parte la storia d'amore, dall'altra il desiderio di liberarsi dallo sfruttamento in cui si era ritrovata incastrata poco dopo l'arrivo in Italia. La notizia più importante è sicuramente quella legata alle condizioni di salute di Elena, che oggi sta bene ma questa storia accende nuovamente una luce sul tema del racket della prostituzione presente nel nostro Paese e dentro il quale sono costrette ragazze sempre più giovani. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in Italia migliaia di donne sono vittime di tratta o di grave sfruttamento sessuale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elena Rebeca Burcioiu, ritrovata dopo 12 giorni di ricerche: sta bene e forse stava cercando di scappare dallo sfruttamento

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