El Casorett è un quartiere storico del nord-est di Milano, situato intorno all'antica abbazia e nato all'inizio del Novecento. Fabio Wolf El Casorett è una figura di rilievo in questa zona, che si distingue per la sua storia e il suo sviluppo nel corso degli anni. Il quartiere si caratterizza per la sua struttura, definita da una resistenza fragile ma duratura nel tempo.

e Fabio Wolf El Casorett l’è on quartee storich del nord est de Milan, nassuu intorna a l’antiga abbazia, ch’el s’è sviluppaa in de l’inizzi del Noeuvcent. Saraa tra el Lorett e la ferrovia, l’è staa teater de i “ann de piomb” e incoeu l’è on sit dinamich e pienn de gent, de negozzi, de ristorant e bar. Propi chì, in la via Cambiasi del 1999 gh’è la sed de Campo Teatrale, ona scoeula de teater grandiosa che la conta pussè de settcent student a l’ann e on teater cont ona programmazion ben congegnada che stasira la ved in scena on spettacol curios, nassuu de la ment de duu giovin attor e autor: la Silvia Pallotti e el Tommaso Russi. Tutt e duu vegnuu foeura de l’Accademia Teatrale Veneta e specializzaa in de la formazion attorial, a hinn i co-direttor del progett “Un disperato entusiasmo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - El Casorett l’è “fragile resistente”

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