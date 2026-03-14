Un giocatore dei Timberwolves ha messo a segno 42 punti, contribuendo alla vittoria della squadra contro i Warriors. La partita si è svolta in casa dei Golden State Warriors, che hanno perso dopo aver mantenuto una serie di risultati positivi. I Timberwolves hanno dominato l'incontro, interrompendo la serie di vittorie dei Warriors.

La stagione NBA si sta riscrivendo con risultati che sfidano le aspettative iniziali. I Golden State Warriors hanno subito una sconfitta casalinga contro i Minnesota Timberwolves, arrestando la loro corsa vincente. Al contrario, i Toronto Raptors e i Los Angeles Clippers stanno dimostrando resilienza con vittorie consecutive che ridefiniscono la classifica. Le cifre raccontano una storia diversa da quella dei pregiudizi mediatici. Senza la presenza di Stephen Curry, assente per infortunio, la squadra di casa ha allargarsi il divario nel secondo quarto fino a 25 punti. Quattro giocatori della formazione californiana hanno riportato infortuni durante l’incontro: Draymond Green, Al Horford, Seth Curry e Quinten Post. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Edwards travolge i Warriors: 42 punti e vittoria

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