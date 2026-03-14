Edwards affonda Golden State Durant è eterno e trascian Houston Tutto facile per Detroit e Cavs

La partita tra Edwards e i Timberwolves si conclude con la decima volta sopra i 40 punti, mentre i Warriors continuano a perdere. Durant si conferma come un giocatore chiave, trascinando gli Houston. Detroit e i Cavaliers dominano le rispettive sfide, rendendo facile il successo per entrambe le squadre. I risultati delle ultime partite mostrano un andamento stabile per alcune squadre e difficoltà crescenti per altre.

Sono otto le partite della notte Nba, con Anthony Edwards che si prende la copertina grazie alla decima prestazione stagionale oltre quota 40: i suoi 42 punti consentono infatti a Minnesota di battere Golden State. Continua a fare la differenza anche Kevin Durant, decisivo nel successo dei Rockets sui Pelicans. Arrivano vittorie facili per Cleveland e Detroit su Dallas e Memphis, il solito Leonard guida i Clippers contro i Bulls, mentre New York passa in casa dei Pacers. Ecco quanto accaduto, partita per partita. È vero che il calendario ha dato una mano, ma Detroit sembra decisamente tornata se stessa dopo il momento no con quattro... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Edwards affonda Golden State, Durant è eterno e trascian Houston. Tutto facile per Detroit e Cavs Articoli correlati NBA, Detroit piega Oklahoma: vincono anche Denver, Milwaukee, Houston, San Antonio e Golden StateNotte ricca di partite tra mercoledì e giovedì nel campionato NBA: i Pistons superano i Thunder, i Nuggets dominano Boston, successo allo scadere per... Tyson e Harden trascinano i Cavs: Detroit ko. Edwards schiaccia MemphisDetroit cade a Cleveland, San Antonio demolisce Philadelphia, New York passa a Toronto.