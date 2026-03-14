Edilizia | 305 ricorsi al Tar il confine tra recupero

In Lombardia, sono stati presentati 305 ricorsi al Tar riguardo all'edilizia, evidenziando un incremento di contenziosi amministrativi. La riorganizzazione normativa in corso ha portato a un aumento delle controversie tra Comuni, imprese ed enti pubblici, riflettendo una fase di cambiamenti nelle regole di gestione del territorio. La situazione riguarda specificamente il confine tra le pratiche di recupero edilizio e le nuove normative.

La gestione del territorio lombardo sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione normativa, caratterizzata da un netto aumento dei contenziosi amministrativi che vedono contrapposti Comuni, imprese ed enti pubblici. Nel 2025 si è registrato un incremento del 50% delle richieste al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia rispetto all’anno precedente, sebbene la causa principale di questo boom non risieda nell’urbanistica ma nelle vertenze legate alla scuola e ai docenti precari esclusi da bonus formativi. Nonostante ciò, il settore edilizio rimane un fronte critico con 305 ricorsi specifici, dove il nodo centrale riguarda la qualificazione degli interventi come ristrutturazione o demolizione-ricostruzione, una distinzione diventata cruciale dopo le inchieste della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edilizia: 305 ricorsi al Tar, il confine tra recupero Articoli correlati Urbanistica, il fronte Tar: sull’edilizia 305 ricorsi. “Chiariti i confini della ristrutturazione”Milano, 14 marzo 2026 - Sulla qualificazione degli interventi “come ristrutturazione e demo-ricostruzione”, questione al centro della serie di... Leggi anche: Edilizia, il Comune si adegua ai pm e si ritrova con settanta ricorsi al Tar Aggiornamenti e notizie su Edilizia 305 ricorsi al Tar il confine... Urbanistica, il fronte Tar: sull’edilizia 305 ricorsi. Chiariti i confini della ristrutturazioneLa relazione del presidente del Tribunale amministrativo della Lombardia. Contenziosi aumentati del 50% in un anno, ma il boom è legato al mondo scuola per la questione precari ... msn.com Edilizia, il Comune si adegua ai pm e si ritrova con settanta ricorsi al TarIl capo dell'Avvocatura: Linee restrittive, aumentati i contenziosi. Depositati anche 35 progetti con piano attuativo al posto della Scia ... msn.com