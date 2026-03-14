L’economia europea si trova in bilico a causa delle fluttuazioni del prezzo del greggio, con possibili ripercussioni sulla ripresa economica. Nel frattempo, nel Golfo Persico le tensioni si intensificano, mentre la Cina mantiene una posizione stabile e non coinvolta nei conflitti. La situazione riguarda direttamente i settori energetici e commerciali di molte nazioni, senza che siano ancora definiti i vincitori o i vinti.

Chi sono i vincitori e i vinti economici della guerra con l'Iran? È partita da questa domanda una lunga analisi pubblicata dal Wall Street Journal che arriva a due principali conclusioni: l'onda d'urto economica della guerra in Iran non lascia indenne nessuna parte del mondo e le guerre moderne non cambiano solo gli equilibri geopolitici ma ridisegnano anche i flussi di denaro globali. Gli economisti si confrontano con due scenari divergenti. Nel primo, il conflitto in Medio Oriente si conclude rapidamente, consentendo ai prezzi del petrolio (ieri il Wti viaggiava in rialzo dell'1,8% a 97,37 dollari e il brent dell'1,7% a 102,19 dollari), e del gas naturale (-1,12% a 50,32 euro al MWh) di normalizzarsi entro l'estate e lasciando crescita e inflazione sostanzialmente indenni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Economia appesa al greggio. In Europa a rischio la ripresa. Incubo Golfo, Cina al sicuro

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