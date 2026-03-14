Eccellenza Il Tolentino può mettere a segno il colpo contro il K Sport

Il Tolentino si prepara a sfidare il K Sport in un match di Eccellenza che si preannuncia molto equilibrato. L’allenatore Luigi Giandomenico ha illustrato le sfide di questa giornata, evidenziando che molte partite sono ancora aperte e tutto può succedere. La partita tra le due squadre rappresenta uno degli incontri più attesi del turno, con obiettivi ancora da definire.

L’allenatore Luigi Giandomenico presenta questo turno di Eccellenza che propone match molto interessanti e dove tutto è ancora da decidere. "Mancano ancora tanti punti – dice – e tutto può ancora succedere in vetta". Per i playoff si prevede una bella lotta. "Sì, però la quinta deve accelerare il passo perché la seconda potrebbe finire con un vantaggio eccessivo e il quinto posto sarebbe inutile". E anche nelle zone è tutto da scrivere. "Sotto è una grossa battaglia". Chiesanuova-Jesina: "Vedo un Chiesanuova in difficoltà a differenza dei leoncelli: 2". Civitanovese-Fabriano Cerreto: "La Civitanovese è obbligata a vincere questo scontro diretto, la perdente potrebbe essere spacciata:1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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