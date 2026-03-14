È un Monza grandi firme | Palermo spazzato via la serie A è più vicina

Da ilgiorno.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monza di questa stagione si sta facendo notare per le sue vittorie convincenti. Nella partita di ieri, il team ha battuto il Palermo con un punteggio di 3-0, mostrando un gioco compatto e determinato. La squadra ha controllato il ritmo dell’incontro dall’inizio alla fine, segnando tre gol senza subire reti. La vittoria avvicina il Monza alla qualificazione in Serie A.

Monza, 14 marzo 2026 – Un tris secco, dominato, imperioso. Come all’andata, tra gli olé finali del pubblico di casa (12mila spettatori presenti, record stagionale) il Monza travolge all’U-Power Stadium – sempre più fortino invalicabile – un timido e spento Palermo e si aggiudica uno scontro diretto di campale importanza. I biancorossi ritornano al primo posto, in attesa del risultato del Venezia (in campo ora) e soprattutto mandano i siciliani a meno 6 e il Frosinone a meno 4. A nove gare dalla fine sono distacchi piuttosto importanti in ottica promozione diretta in Serie A. Una vittoria legittimata praticamente dal 1’ all’ultimo minuto per i brianzoli: in rete Petagna (ormai bomber ritrovato, al terzo gol di fila e settimo stagionale), Ciurria e Colombo (al primo centro in biancorosso). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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