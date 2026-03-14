È sempre allarme prezzi carburanti ma accise mobili più lontane

Il ministro delle Imprese ha annunciato che le accise sui carburanti saranno più lontane da eventuali riduzioni, mantenendo alta la preoccupazione sui prezzi dei carburanti. La discussione sulle possibili diminuzioni delle tasse sui carburanti sembra essere ancora in stand-by, mentre i prezzi alla pompa continuano a salire. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Perde quota l’ipotesi di un taglio sulle accise mentre il monitoraggio, che rimane strettissimo sui prezzi dei carburanti, viene esteso anche all’approvvigionamento di materie prime critiche. Anche se servirà ancora tempo per gli interventi a sostegno di famiglie e imprese sembra questa la strada intrapresa e sale così il pressing delle categorie verso il governo: le azioni dell’esecutivo, ha comunque spiegato il ministro delle Imprese Adolfo Urso che ha riunito di nuovo la commissione allerta rapida del Mimit, saranno concentrate sul sostegno ai ceti meno abbienti e sul contrasto dell’impatto inflattivo dei costi dell’autotrasporto. Urso ha... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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