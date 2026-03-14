È scontro sul nuovo bagno di lusso Mare Libero | Regole solo con le aste

A Marina di Pietrasanta si apre uno scontro riguardo il nuovo bagno di lusso. Mare Libero afferma che le regole verranno stabilite solo attraverso le aste. I bagni “Felice” e “Genzianella” di Fiumetto sono coinvolti nella questione e le decisioni si concentrano su modalità e criteri di assegnazione. La disputa ha attirato l’attenzione degli operatori locali e delle autorità competenti.

Marina di Pietrasanta, 14 marzo 2026 – Salvo sorprese, i bagni “Felice” e “Genzianella” di Fiumetto saranno ufficialmente rilevati dalla società di Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena – compagno della ministra Daniela Santanchè – nel giro di pochi giorni dopo che le parti hanno già firmato il compromesso dal notaio. Ma ancor prima che nasca il “Palm beach”, l’arrivo del nuovo stabilimento di lusso diventa terreno di scontro tra chi non vede l’ora che siano indette le aste delle concessioni, come il coordinamento “Mare Libero Versilia”, e chi invece associa all’applicazione della Bolkestein una sciagura per la categoria, come il Consorzio mare Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È scontro sul nuovo bagno di lusso. Mare Libero: “Regole solo con le aste” Articoli correlati «Lo ha ripulito». Garlasco, scontro in tv sul dispenser del sapone nel bagno di casa PoggiIl caso Garlasco torna a far discutere a quasi 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Bagno di Romagna: Scontro per il parco eolico sul Monte Còmero, cittadini in campo per la conferenza dei servizi.Bagno di Romagna Contro il Vento: La Battaglia per il Parco Eolico Monte Còmero Bagno di Romagna è al centro di una disputa che vede... Contenuti e approfondimenti su Mare Libero Temi più discussi: È scontro sul nuovo bagno di lusso. Mare Libero: Regole solo con le aste; Casa Bocelli: Virginia debutta in Mare Fuori, mentre Matteo continua la sua (ad oggi) infruttuosa ricerca di una hit. Serve Sanremo?; Il referendum oltre la propaganda: cosa si vota (davvero) il 22 e 23 marzo; Malore improvviso, gelatiere di San Fior muore in Germania: aveva 51 anni. Spiagge libere, Legambiente: La Regione vuole ridurle. Scajola: Non è in agendaA far rivampare la polemica sulle spiagge libere in Liguria è un comunicato di Legambiente Liguria e dell’associazione Mare Libero che chiedono ufficialmente conto di una voce che sta circolando con ... genova.repubblica.it Lecce, il nuovo Pug in dirittura d’arrivo: San Cataldo diventa il «quartiere sul mare», scontro su dune e boscoÈ quasi completata la rivisitazione del piano dell’amministrazione Salvemini da parte della commissione tecnica. Ora vanno valutati aspetti legali ed eventuali vincoli La rivisitazione del Piano ... lagazzettadelmezzogiorno.it Libero dal 4 luglio al 1 agosto appartamento Zona Nuova, 300mt dal mare! 2 camere, 2 bagni e grande terrazza di 35mq! - facebook.com facebook Mare Libero accoglie con grande soddisfazione l’approvazione del nuovo Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di Spotorno. A Spotorno, le spiagge libere e libere attrezzate erano circa il 18%, adesso saranno il 40%, un aumento significativo. # x.com