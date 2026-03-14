È questa la vera resistenza | restare persone perbene anche se il mondo sembra premiare chi non lo è

La violenza si è diffusa come un modo di comunicare in molti ambiti, dalle guerre alla politica e alle relazioni di tutti i giorni. In questo scenario, ci sono persone che cercano di mantenere i valori e il rispetto, anche quando il mondo sembra favorire comportamenti opposti. Restare persone perbene diventa così una forma di resistenza silenziosa e quotidiana.

di Federica Morrone La violenza è diventata un linguaggio normale: nelle guerre, nella politica, nelle relazioni quotidiane. Proprio per questo vale la pena chiedersi se esiste ancora una forza silenziosa capace di opporsi a questa deriva e di reagire alla propaganda. L’adolescenza di molti di noi è stata costellata di afflati universali e indomite speranze. Qualcuno, col tempo, li ha rinchiusi in un baule ermetico, dimenticandoli in un angolo buio del sé. Qualcun altro, anche se ormai decisamente fuori età, li mantiene vivi nonostante le batoste ricevute e il momento storico aberrante che stiamo attraversando. Appartengo a questa categoria di ingenui sognatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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