È Patrizia Caterisano la donna trovata morta nel torrente a Valgreghentino

Una donna di cinquanta anni, residente nella frazione di Villa San Carlo, è stata trovata senza vita nel torrente Greghentino a Valgreghentino sabato 14 marzo. La vittima è stata individuata nelle acque del torrente, e le autorità hanno avviato le verifiche del caso. La sua identità è stata confermata nelle ore successive al ritrovamento.

La cinquantenne, residente a Villa San Carlo e conosciutissima in paese, è stata trovata senza vita nelle acque del Grenta nella mattinata di sabato. I carabinieri escludono cause violente: indagini in corso Ha un nome la donna trovata senza vita nelle acque del torrente Greghentino nella mattinata di sabato 14 marzo a Valgreghentino: si tratta di Patrizia Caterisano, cinquantenne residente nella frazione di Villa San Carlo. Una figura molto conosciuta in paese, anche per il suo lavoro in un supermercato della zona. La comunità locale è sotto choc, e le indagini dei carabinieri proseguono per fare luce sulle circostanze del decesso. Come... 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Donna trovata morta nel torrente a ValgreghentinoMacabro ritrovamento a Valgreghentino dove il corpo senza vita di una donna è stato scoperto nel torrente Grenta, vicino a un sentiero. Contenuti utili per approfondire Patrizia Caterisano Temi più discussi: E’ Patrizia Caterisano la donna trovata senza vita nel fiume, forse colpita da un malore; Valgreghentino: Patrizia Caterisano è la donna trovata senza vita in un torrente, indagini a tutto campo per ricostruire l'accaduto; Patrizia Caterisano trovata morta in un torrente a Valgreghentino: la commessa era riversa in acqua, indagini in corso; ?? È Patrizia Caterisano la donna trovata morta nel torrente a Valgreghentino. Dramma a Valgreghentino, la donna ritrovata senza vita nel torrente è Patrizia CaterisanoValgreghentino, trovata senza vita nel torrente Grenta Patrizia Caterisano, 50 anni. La donna lavorava al Carrefour di Olginate. Ipotesi malore ... lecconotizie.com Patrizia Caterisano trovata morta in un torrente a Valgreghentino: la commessa era riversa in acqua, indagini in corsoLa donna, 50 anni, lavorava in un supermercato di Olginate: è stata trovata senza vita nel torrente che scorre a poche decine di metri da casa sua. L'iopotesi dell'incidente durante una passeggiata: i ... milano.corriere.it Nella mattinata di sabato 14 marzo, il corpo di Patrizia Caterisano, 50 anni residente a Villa San Carlo, è stato trovato senza vita nelle acque del torrente Greghentino a Valgreghentino. La scoperta è stata fatta poco prima delle 8 da un passante che ha dato l’a facebook