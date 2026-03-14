È deceduto il filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas, noto per il suo contributo nel campo della filosofia critica e della teoria sociale. Habermas aveva 96 anni. La sua scomparsa è stata annunciata recentemente e ha suscitato molte reazioni nel mondo accademico e culturale. La sua opera ha influenzato diverse discipline e ha lasciato un’impronta significativa nel pensiero contemporaneo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa di uno dei pensatori più influenti del nostro tempo. Il filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas è morto all’età di 96 anni. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota oggi, 14 marzo 2026. Secondo quanto comunicato dalla sua casa editrice Suhrkamp, lo studioso si è spento nella città di Starnberg, nel sud della Germania. Un protagonista del pensiero filosofico contemporaneo. Habermas è stato uno dei più importanti intellettuali europei della seconda metà del Novecento e dell’inizio del XXI secolo. Professore universitario e figura centrale nel dibattito culturale internazionale, ha influenzato profondamente la filosofia, la sociologia e la teoria politica per diversi decenni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - È morto il filosofo tedesco Jürgen Habermas, uno dei pensatori più influenti del nostro tempo

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