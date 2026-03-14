È morto a 96 anni Jürgen Habermas Chi era il filosofo tedesco che ripensò l’Europa dopo il nazismo

È scomparso a 96 anni Jürgen Habermas, noto filosofo tedesco e figura di rilievo della Scuola di Francoforte. Ha rivoluzionato il pensiero europeo con le sue teorie sul linguaggio, sulla comunicazione e sulla democrazia. Nel corso della sua carriera, ha scritto numerosi saggi e pubblicazioni che hanno segnato il dibattito intellettuale. La sua morte rappresenta una perdita significativa nel panorama filosofico internazionale.

È morto a 96 anni Jürgen Habermas, tra i più influenti pensatori europei del secondo dopoguerra e figura centrale della Scuola di Francoforte. A dare notizia della scomparsa del filosofo è stata Suhrkamp, la sua casa editrice. Convinto sostenitore dell’integrazione del continente, Habermas vedeva in un progetto federale europeo il modo per evitare che l’Europa tornasse alle rivalità nazionalistiche che avevano tragicamente segnato la prima metà del ‘900. Per questo sosteneva che l’impegno pubblico fosse «il compito più importante della filosofia». Habermas, il filosofo del ‘900. Habermas nasce nel 1929 a Düsseldorf e cresce nella Germania segnata dal nazismo e dalla guerra. 🔗 Leggi su Open.online

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I suoi lavori sulla comunicazione, la razionalità e la sociologia lo hanno reso uno dei filosofi più influenti al mondo e una figura intellettuale chiave in Europa. Habermas è intervenuto spesso su questioni politiche nel corso di diversi decenni - facebook.com facebook