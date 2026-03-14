La comunità di Favignana e l’arcipelago delle Egadi si sono riunite per un saluto commosso a Rosa Giangrasso, conosciuta come zia Rosina, deceduta all’età di 104 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra i residenti, che la ricordano come una figura amata e conosciuta da tutti nel paese.

La comunità di Favignana e l’intero arcipelago delle Egadi si stringono oggi in un commosso saluto a Rosa Giangrasso, nota affettuosamente da tutti come zia Rosina, che si è spenta all’età di 104 anni. La sua dipartita non rappresenta soltanto la perdita della cittadina più anziana dell’isola, ma segna la fine di un’epoca per un’intera popolazione che vedeva in lei un simbolo vivente di resilienza, memoria storica e saggezza popolare. La notizia, che si è diffusa rapidamente tra le calli e il porto dell’isola, ha suscitato un profondo senso di malinconica gratitudine per una vita spesa all’insegna della semplicità e dell’attaccamento alle proprie radici siciliane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È morta”. Paese in lacrime, era conosciuta da tutti: “Addio Rosina, la più anziana”

Articoli correlati

Addio al protagonista della serie conosciuta da tutti. Giovane! Cosa gli è successoIl mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Corey Parker, volto amato del piccolo schermo e stimato insegnante di recitazione, spentosi all’età...

Morta a 111 anni Lucia Ronda: era la più anziana della Lombardia e la quarta d’Italia, guarì dal CoronavirusNata nel 1914 nel cremonese, Lucia Ronda è morta oggi a 111 anni nella casa di riposo Rsa La Risaia di Marcignano in provincia di Pavia.

Aggiornamenti e notizie su Addio Rosina

Favignana dice addio a zia Rosina: morta a 104 anni la nonna più anziana delle EgadiRosa Giangrasso era la cittadina più longeva delle Egadi e un simbolo di affetto e memoria per tutta l'isola. Il sindaco: Fai buon viaggio zia Rosina. tgcom24.mediaset.it

Favignana: è morta nonna Rosina, aveva 104 anniÈ morta a Favignana, in provincia di Trapani, Rosa Giangrasso, che aveva 104 anni ed era la persona più anziana dell’arcipelago delle Egadi. Sull’isola tutti la conoscevano affettuosamente come zia Ro ... strettoweb.com