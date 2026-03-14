E’ battaglia sul ruolo di Robbi Manghi Scontro federazione medici legali-Vinci

Sul fronte medico-legale si apre una disputa tra la federazione dei medici legali e Vinci, con il focus sul ruolo del dottor Robbi Manghi. La federazione sta considerando di presentare una denuncia dopo le accuse rivolte al professionista, che sono state ritenute diffamatorie e dannose non solo per lui, ma anche per la commissione di cui fa parte.

"Stiamo valutando se presentare denuncia, è stato infangato il nome non solo di un consulente ma di fatto della commissione; ribadisco che il dottor Robbi Manghi è medico legale, e svolge attività di medico legale essendo titolato a svolgerla". Così Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi, che replica alla Federazione delle Associazioni dei medici legali italiani (Famli) che ha attaccato pesantemente Robbi Manghi. Il consulente "non è un medico legale ma un gerontologo", ha tuonato. Al centro della questione c’è l’audizione del 24 febbraio scorso appunto del dottor Manghi, consulente della commissione, presentato come medico-legale sia nei lavori parlamentari sia nelle sue apparizioni mediatiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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