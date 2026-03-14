…e arriva Lei | al Sancarluccio la scena si fa confessione dell’anima

Al Nuovo Teatro Sancarluccio si svolge lo spettacolo “…e arriva Lei! – Gocce d’anima tra musica e poesia”, un evento che porta il pubblico in un viaggio di ricordi e sentimenti attraverso parole e note. La scena si trasforma in uno spazio intimo dove l’attrice si confronta con il pubblico, condividendo frammenti di vita e emozioni profonde in un’atmosfera di delicatezza e spontaneità.

Nel raccolto spazio del Nuovo Teatro Sancarluccio, luogo da sempre incline alla confidenza teatrale e alla prossimità emotiva tra scena e platea, lo spettacolo “.e arriva Lei! - Gocce d’anima tra musica e poesia” si rivela come un esercizio di memoria sentimentale e di delicata introspezione. Ideato, diretto e interpretato da Davide Rossetti, con la Compagnia “Il Nudo dell’Anima”, il lavoro si colloca in quella linea di teatro poetico che privilegia il racconto delle emozioni e l’evocazione di stati interiori più che la costruzione di una trama tradizionale. La scena diventa così un territorio dell’anima dove parole, musica e frammenti... 🔗 Leggi su 2anews.it

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