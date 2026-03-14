Due vite dedicate agli altri | il paese piange la storica infermiera e il volto del volontariato

Il paese di Adro piange la perdita di una storica infermiera e del volto più noto del volontariato locale, entrambe decedute nel corso dell'inverno. La comunità si unisce nel cordoglio per le due persone che hanno dedicato gran parte della loro vita ad aiutare gli altri, lasciando un vuoto difficile da colmare. La loro scomparsa segna un momento di grande tristezza per l'intera comunità.

Un'amara fine dell'inverno segna il cuore di Adro, rimasto improvvisamente più povero di riferimenti e di umanità. La comunità si è svegliata orfana di due figure che, ciascuna nel proprio ambito, hanno incarnato per decenni il volto più autentico del servizio e della dedizione agli altri: Rina, l'infermiera di generazioni di adrensi, e Luigi, l'anima silenziosa dei trasporti comunali. La scomparsa di Rina lascia un vuoto in ogni casa del paese. Storica infermiera, è stata per anni una presenza costante nelle vicende sanitarie e umane delle famiglie locali. "Una professionista competente, instancabile e profondamente devota al proprio lavoro", la descrive l'Amministrazione comunale nel renderle omaggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Stasera voglio mandare abbraccio forte a chi sta vivendo due vite: una in cui sta male e una in cui finge di stare bene. Ce la farai, fidati ! #andiamoavanti facebook