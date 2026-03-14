Due Valli | 80 anni di enduro un record unico in Italia

A Taggia si sta avvicinando la 80ª edizione del Due Valli di Enduro, una delle gare più longeve e riconosciute in Italia. L’evento vede la partecipazione di numerosi appassionati provenienti da diverse regioni, mentre l’assessore al Turismo della Regione Liguria ha evidenziato l’importanza della manifestazione nel panorama sportivo locale. La competizione rappresenta un punto di riferimento per gli amanti di questa disciplina.

La vigilia della 80ª edizione del Due Valli di Enduro si prepara a Taggia, con l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi, che sottolinea come questa storica manifestazione continui ad attrarre appassionati da tutta Italia. La prova del Campionato Italiano Major e Veteran è fissata per la domenica successiva, il 15 marzo 2026, promettendo un percorso descritto come suggestivo e magnifico. Un patrimonio sportivo che resiste al tempo. L’evento imminente rappresenta un caso unico nel motociclistico nazionale, avendo mantenuto la sua continuità per otto decenni senza interruzioni. Questa longevità non ha mai compromesso l’interesse del pubblico, che arriva non solo dai comuni limitrofi come Sanremo e Taggia, ma anche da fuori regione, confermando la rilevanza trasversale della gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Due Valli: 80 anni di enduro, un record unico in Italia Articoli correlati Leggi anche: Rino, 80 anni: “Le Valli di Comacchio non esistono più. L’acqua continua a salire, un paradiso perduto” “Valli di Comacchio ormai sommerse, disastro ambientale: è un unico grande lago”Comacchio (Ferrara), 22 febbraio 2026 – Liviano Luciani, dell’associazione Libera Caccia (Andrea Buzzi è il presidente della sezione di Comacchio) lo... Una selezione di notizie su Due Valli Discussioni sull' argomento Tutto pronto per la 80 Due Valli, assessore Lombardi: Evento unico che continua ad attirare pubblico da tutta Italia; A Prali riprendono le visite guidate sottoterra nelle ex miniere di talco – FOTO; Consegnata al presidente Soini la petizione popolare Vallarsa; Allontanamento dalla Valtellina di due persone pericolose. Rino, 80 anni: Le Valli di Comacchio non esistono più. L’acqua continua a salire, un paradiso perdutoFerrara, 23 febbraio 2026 – Si chiama Rino Beltrami, ha 80 anni. Dice: Le valli di Comacchio, erano un paradiso. Adesso? Adesso non esistono più. Scomparsi gli isolotti, danneggiati gli argini, ... ilrestodelcarlino.it Si parte! Domenica prende il via il Grand Prix delle Due Valli con una gara storica e molto amata dagli appassionati: la Salita alla Bocchetta. Un percorso affascinante e impegnativo di 8,5 km, con partenza da Campomorone e arrivo al suggestivo Passo - facebook.com facebook