Due o tre corsie a porta Romana? La sindaca ha le idee poco chiare e il web ci scherza
La sindaca ha annunciato un intervento su viale Armando Diaz, con la posa di nuova segnaletica orizzontale vicino al semaforo di porta Romana. La scelta di realizzare due o tre corsie in quella zona ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini, che sui social si sono divisi tra ironia e critica. La questione riguarda principalmente le modifiche apportate alla viabilità in quella parte della città.
Dopo l'intervento che ha modificato la segnaletica all'incrocio di viale Armando Diaz la prima cittadina è intervenuta con un video sulla questione scatenando i social Le corsie della discordia. L'intervento su viale Armando Diaz che ha visto la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale a ridosso del semaforo di porta Romana è al centro del dibattito cittadino. Come abbiamo raccontato, i lavori svolti da palazzo dei Priori hanno visto la rimodulazione delle corsie che da dalle precedenti tre, sono passate a due: una per la direzione via Santa Maria in Gradi e un'altra per l'ingresso nel centro storico e per la continuazione su viale Raniero Capocci. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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