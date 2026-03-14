Ducati Monster | nuova livrea Sport che rivive la leggenda S4

Ducati ha presentato una nuova livrea chiamata Sport Livery per il modello Monster, evidenziando un aggiornamento estetico della naked prodotta a Borgo Panigale. La casa motociclistica ha comunicato ufficialmente il lancio di questa versione, che si distingue per il nuovo design. La Monster con questa livrea sarà disponibile da subito, confermando l’interesse di Ducati nel rinnovare il proprio modello iconico.

La Ducati ha annunciato il lancio di una nuova livrea denominata Sport Livery per il modello Monster, confermando l’evoluzione estetica della naked prodotta a Borgo Panigale. Questa novità si inserisce nel contesto del 14 marzo 2026, offrendo un aggiornamento visivo che non intacca le specifiche tecniche già consolidate del mezzo. La nuova colorazione attinge alla memoria storica del marchio, rievocando la leggendaria Monster S4, primo esemplare equipaggiato con motore a quattro valvole. L’introduzione di questo schema cromatico mira a rafforzare l’identità sportiva del veicolo senza alterarne la sostanza meccanica. La combinazione di toni grigi come base e accenti in Racing Red crea un contrasto deciso su componenti specifici come la sella, il windscreen e il codino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ducati Monster: nuova livrea Sport che rivive la leggenda S4 Articoli correlati Ducati Monster Sport Livery: nuovo look per la naked di Borgo Panigale(Adnkronos) – La Ducati Monster si rinnova con una nuova veste estetica che ne rafforza il carattere sportivo. Leggi anche: Monster Energy Yamaha Factory MXGP & MX2: nuova livrea e “blueprint” 2026 tra campioni e fratelli Ducati Monster S4R in a killer spec #motorcycle #italian #italy #vintage Tutti gli aggiornamenti su Ducati Monster Temi più discussi: Ducati Monster Sport Livery: nuova livrea ispirata alla storica S4; Naked | Nuovi colori per Ducati Monster: ecco i prezzi; La Ducati Monster V2 2026 si rinnova nel look; Moto - News, Ducati Monster: più grinta con la nuova Sport Livery. Ducati Monster Sport Livery: nuovo look per la naked di Borgo PanigaleDucati Monster Sport Livery debutta con livrea ispirata alla S4, motore V2 da 111 CV, peso di 175 kg ed elettronica completa ... adnkronos.com Ducati Monster Sport Livery: nuova livrea ispirata alla storica S4Con questa versione che omaggia la prima Monster a 4 valvole si completa la gamma della naked di Borgo Panigale: invariati il motore V2 da 111 CV e l'elettronica premium ... inmoto.it Ducati Monster 2026: come va . . . #ducatimonster2026 #ducatimonster #insella #insellagarage @ducati - facebook.com facebook FOTO | Nuova Ducati Monster con Sport Livery #ANSAmotori #ANSA x.com