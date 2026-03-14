Il brand Dsquared2 presenta il suo nuovo modello di crewneck caratterizzato da un design color-block in rosso e blu, venduto al prezzo di 44 euro. L'articolo è disponibile sul mercato e include un avviso di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione. Chi acquista può contribuire a eventuali commissioni senza sostenere costi aggiuntivi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il design D2: perché il color-block rosso e blu è un must-have. La forza di questa maglia non risiede solo nel nome del brand, ma nella sua audace composizione cromatica. Il design si articola su tre distinte zone cromatiche che trasformano un capo base in una dichiarazione visiva immediata. Un impatto grafico distintivo. La parte superiore rossa ospita il logo ‘D2’ bianco, fungendo da punto focale per l’identità del marchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dsquared2 Crewneck: il color-block rosso e blu da 44€

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