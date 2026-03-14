Droni su Dubai colpito distretto finanziario

Droni non autorizzati sono stati avvistati sopra Dubai e sono stati intercettati dalle autorità. Durante l’intervento, alcuni detriti sono caduti su una delle torri del distretto finanziario, un’area centrale della città dedicata agli affari e all’economia. Nessuno è rimasto ferito e le autorità hanno confermato l’incidente senza ulteriori dettagli.

I velivoli senza pilota sono stati intercettati, ma i detriti si sono abbattuti sulla torre di uno dei centri economici della città, volano dello sviluppo. Con 141 feriti da inizio guerra, le aziende chiedono ai dipendenti di lavorare da casa. Duro colpo per gli Emirati. Il fumo avvolge ancora lo skyline di Dubai, con il regime iraniano che ha preso di mira il distretto finanziario vicino al Burj Khalifa, a conferma che Teheran intende mettere sotto scacco l’economia degli Emirati Arabi Uniti.A essere danneggiata, in seguito alla caduta dei detriti di un drone intercettato, è una delle torri del Dubai international financial centre (Difc), ovvero il distretto che ospita più di 1. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Droni su Dubai, colpito distretto finanziario Articoli correlati Droni iraniani su Dubai: colpito un palazzo a Creek Harbour, evacuati i residentiAttacco nella notte: due droni colpiscono la città Notte di tensione a Dubai, dove almeno due droni provenienti dall’Iran avrebbero colpito la città. Leggi anche: Iran, i video dell'attacco con droni su Dubai Droni e fuoco su Dubai: nuovo video in presa diretta dell'attacco in piena città (ancora a rischio) Una raccolta di contenuti su Droni su Dubai colpito distretto... Temi più discussi: Drone iraniano vicino all’aeroporto di Dubai: evacuati i passeggeri, il racconto della giornalista di Euronews Lilly Douse; Guerra Iran, due droni colpiscono Dubai - Video; Paura a Dubai, drone distrugge il 57esimo piano di un hotel: persone evacuate; Drone iraniano colpisce Dubai Creek Harbor: incendio al grattacielo. Il video. Droni cadono vicino all’aeroporto di Dubai: 4 persone ferite VIDEOQuesta mattina, mercoledì 11 marzo, alcuni droni sono caduti nei pressi dell’aeroporto internazionale di Dubai, provocando il ferimento di quattro persone. Lo ha confermato il governo di Dubai, sottol ... msn.com Dubai sotto attacco, droni colpiscono l’aeroporto e la Vela – VIDEOIl presidente Trump ha confermato su Truth la notizia della morte di Ali Khamenei ucciso nell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L’immagine del suo corpo è stata mostrata al premier Benja ... livesicilia.it DRONI MARINI AUTONOMI PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE COSTIERE Venezia 14 marzo 2026 Si è svolto all’Arsenale, nella sede del CNR-ISMAR, un workshop dedicato al progetto europeo Brigantine, che sviluppa droni marini autonomi per il mo - facebook.com facebook Tra droni abbattuti e ristoranti affollati di residenti, Dubai vive una «strana normalità» e attende il ritorno dei viaggiatori. Chi ci vive si sente al sicuro, ma sa davvero cosa sta succedendo x.com