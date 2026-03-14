Dove vedere Udinese-Juventus in TV e streaming su Sky o DAZN orario e formazioni della partita

Stasera alle 20:45 si disputa la partita tra Udinese e Juventus, valida per la 29esima giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN, con aggiornamenti sulle formazioni che scenderanno in campo. I fan possono seguire l’evento sia in tv sia in streaming, mentre le squadre preparano le proprie strategie per questa sfida.

Udinese-Juventus è la partita della 29a giornata di campionato che si gioca oggi alle 20:45. Le ultime news sulle formazioni. Diretta TV e in streaming su DAZN, Sky e NOW. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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