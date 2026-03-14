Dove vedere la F1 su TV8 GP Cina 2026 | orari domenica 15 marzo differita in chiaro

La gara di Formula 1 in programma in Cina domenica 15 marzo sarà visibile in differita su TV8, con orari ancora da definire. Dopo la Sprint di oggi, il monegasco Charles Leclerc si è piazzato secondo e il britannico Lewis Hamilton terzo. La Ferrari punta a migliorare i risultati ottenuti in Australia, mentre i piloti si preparano per la competizione classica in Cina.

Dare seguito alla Sprint di oggi, con il monegasco Charles Leclerc secondo ed il britannico Lewis Hamilton terzo: la Ferrari vuole fare ancora meglio rispetto al fine settimana in Australia, ed anche nella gara classica in Cina vuole dare il meglio di sé. Per la Ferrari sono questi gli obiettivi da centrare domani, domenica 15 marzo, alle ore 08.00 italiane, nella gara del GP della Cina. Il secondo atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul tracciato di Shanghai, e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. La diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. Non sono previste, invece, né la diretta tv in chiaro, né la diretta streaming gratuita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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