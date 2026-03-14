Dopo la Spagna anche la Svizzera delude Trump no agli aerei Usa per la guerra in Iran | Siamo neutrali

La Svizzera ha comunicato di non fornire supporto agli Stati Uniti per operazioni militari in Iran, confermando la sua posizione di neutralità. La decisione segue il rifiuto similare di Madrid, che aveva già respinto una richiesta analoga. La posizione delle autorità svizzere riguarda specificamente la fornitura di aerei militari richiesti dagli Stati Uniti. La risposta è stata ufficializzata attraverso un comunicato ufficiale.

Dopo la Spagna, anche la Svizzera respinge una richiesta operativa degli Usa legata alla guerra con l’Iran. Anzi, due. Sabato infatti la Confederazione elvetica ha annunciato di aver respinto due richieste degli Stati Uniti per il sorvolo del suo territorio da parte di aerei militari, riaffermando il diritto alla neutralità inscritto nella sua Costituzione. Dopo aver esaminato tutte le richieste presentate da Washington, il governo di Berna ha respinto due richieste per voli di “ aerei da ricognizione ” da effettuarsi domenica 15 marzo attraverso lo spazio aereo svizzero. «Gli Stati Uniti e Israele sono in guerra con l’Iran», dunque «si applica il diritto alla neutralità», il quale tra l’altro «vieta i sorvoli da parte delle parti in conflitto per scopi militari correlati a tale conflitto», ha sottolineato in una nota il governo svizzero. 🔗 Leggi su Open.online

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