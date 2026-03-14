Donne gli abusi nascono in casa Preoccupa l’escalation di violenza

La provincia di Ancona si confronta con un aumento della violenza contro le donne, un fenomeno che si verifica principalmente all’interno delle mura domestiche e nelle relazioni private. I casi di abusi, spesso nascosti o sottovalutati, continuano a essere segnalati e rappresentano un problema che coinvolge diverse fasce di età e situazioni familiari. La questione resta al centro dell’attenzione delle autorità e delle associazioni coinvolte.

La violenza contro le donne nella provincia di Ancona resta un fenomeno strutturale, diffuso e profondamente radicato, che continua a manifestarsi soprattutto in ambito domestico e relazionale. È quanto emerge dal Report 2026 dell’ Osservatorio della Rete Antiviolenza Provinciale, presentato ieri in Prefettura alla presenza dei rappresentanti delle principali istituzioni civili, giudiziarie, sanitarie e sociali del territorio. Alla riunione hanno partecipato Regione, Comune e Provincia, Autorità giudiziaria ordinaria e minorile, Forze di polizia, Ufficio scolastico regionale, servizi sanitari e sociali, ordini professionali e realtà del Terzo settore impegnate quotidianamente nella tutela delle vittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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