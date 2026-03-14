Donna in coma ipoglicemico salvata in extremis

Una donna di 53 anni, originaria dell’Europa dell’Est, è stata trovata senza sensi nel suo appartamento di via San Martino a Marcianise. Dopo essere stata trovata in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici sono riusciti a salvarla in extremis. Attualmente si trova in coma ipoglicemico, ma le sue condizioni sono state stabilizzate.

E' stata ritrovata riversa a terra priva di sensi nel suo appartamento di via San Martino a Marcianise, una donna di 53enne originaria dell'Europa dell'Est. I vicini preoccupati dall'assenza di notizie della donna hanno allertato i soccorsi. Sul posto gli agenti del locale commissariato che hanno deciso di fare irruzione in casa e una volta all'interno hanno cercato di soccorrere la malcapitata. La donna era incosciente ma viva seppur respirava a fatica, era nel peno di una crisi ipoglicemica. Arrivati i sanitari, gli operatori del 118 l'hanno stabilizzata e portata nel vicino ospedale. Il tempestivo intervento dei poliziotti e del 118 ha evitato il peggio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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