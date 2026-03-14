Donati dice no centrodestra senza candidato

Sandro Donati ha deciso di non candidarsi e di non guidare il centrodestra alle prossime elezioni di fine maggio. La sua scelta interrompe le voci sulla possibile leadership e lascia il campo aperto ad altri candidati. Finora, non sono stati annunciati altri nomi ufficiali per rappresentare la coalizione durante la campagna elettorale. La situazione rimane fluida, in attesa di eventuali sviluppi.

Sandro Donati chiude la porta e se ne va. Salvo colpi di scena, infatti, non sarà lui a guidare il centrodestra verso le elezioni di fine maggio. Nella serata di giovedì, durante una riunione di coalizione convocata per verificare la possibilità di una sintesi sul suo nome, non è emersa una convergenza piena. Di fronte a un quadro ancora diviso, l’attuale presidente della Banca del Piceno ha deciso di fare un passo indietro, facendo sfumare una candidatura che nelle ultime settimane era stata considerata una delle ipotesi principali. La decisione arriva al termine di circa un mese di confronti politici, contatti e verifiche sviluppati tra il territorio marchigiano e i tavoli romani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donati dice no, centrodestra senza candidato Articoli correlati Leggi anche: Messina verso il voto, Duca (FI): “Centrodestra fermo e senza candidato, Basile? Valutiamo ancora senza pregiudizi” Centrodestra senza idee chiare: "Candidato politico". "Anzi no"Le prossime (e ormai vicinissime) elezioni amministrative costituiscono uno spartiacque fondamentale per Prato dopo il commissariamento del Comune, e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Donati dice Discussioni sull' argomento Donati dice no, centrodestra senza candidato; Arezzo, centrodestra con Comanducci. Fratelli d’Italia: Ruolo importante per Gamurrini. Ceccarelli/Donati: s'impone una riflessione vera; Giannotti e la corsa a sindaco: Le primarie un’occasione persa. Ghinelli? Un fallimento totale; Amministrative ad Arezzo, ecco la lista delle frazioni che sostiene Donati. Gandolfi dice no ai seggi decentrati. Il centrodestra: «Una brutta pagina per la Provincia»A differenza delle altre tornate, alle elezioni provinciali del 15 marzo saranno chiamati alle urne gli amministratori bergamaschi (effetto della legge Delrio, con l’elezione indiretta). Ma anche ... bergamo.corriere.it Sandro Donati non ha dubbi su Alex Schwazer: "E' un soggetto fuori dal comune, eccezionale. E' migliorato ancora. E potete immaginare quello che gli è stato tolto" Leggi l’articolo tinyurl.com/5a5rf2dh - facebook.com facebook