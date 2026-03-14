Don Rubbi | 241 anni dopo Sorisole onora il parroco

Sorisole si prepara a celebrare un evento in ricordo di don Giovanni Antonio Rubbi, parroco molto apprezzato, che sarà ricordato con una messa domenica 15 marzo alle 10:30. La comunità locale si riunirà per rendere omaggio alla figura di don Rubbi, che ha svolto il suo ruolo nel paese per molti anni. La cerimonia è prevista presso la chiesa del paese.

Sorisole si prepara a onorare la memoria di don Giovanni Antonio Rubbi, il parroco venerato come ol preòst sant, con una celebrazione prevista per domenica 15 marzo alle ore 10:30. L’evento segna il 241° anniversario della sua morte, avvenuta nel 1785, e include l’apertura al pubblico del Centro Studi dedicato alla sua figura. L’iniziativa vede come protagonista don Stefano Piazzalunga, l’attuale rettore della parrocchia ai piedi del Canto Alto, che presiederà la messa in suffragio. La cerimonia sarà arricchita dalla partecipazione delle corali locali, creando un contesto di devozione che rispecchia l’impatto storico del sacerdote sulla comunità bergamasca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Don Rubbi: 241 anni dopo, Sorisole onora il parroco Articoli correlati A Sorisole il ricordo di don Rubbi, il parroco taumaturgo che portò fedeli da tutta EuropaDomenica mattina la messa a 241 anni dalla morte del sacerdote che guidò la parrocchia per oltre 45 anni. Caulonia: dopo 17 anni, cambia parroco. La comunità saluta don Ameduri e accoglie don Depace.Caulonia ha espresso profonda gratitudine a don Donato Ameduri, che lascia dopo diciassette anni di servizio pastorale per una nuova missione a...