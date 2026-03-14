La comunità di Palermo piange la scomparsa di don Pino Pitarresi, che si è spento a 94 anni. Dopo aver dedicato 30 anni all’insegnamento nella sua scuola, ha trascorso oltre sette decenni nel servizio religioso e nel sostegno spirituale della città. La sua presenza è stata un punto di riferimento per molte generazioni, lasciando un segno indelebile nella vita di chi lo ha conosciuto.

La comunità di Palermo ha perso un punto di riferimento assoluto con la scomparsa a 94 anni di don Pino Pitarresi. Per trent’anni parroco della chiesa di Sant’Espedito, il sacerdote si è spento lasciando un vuoto difficile da colmare nella vita spirituale della città. La sua figura non era solo quella di un religioso, ma di un educatore che per decenni ha formato generazioni di giovani, sia come parroco che come docente al liceo classico Garibaldi. La notizia arriva in un momento in cui la regione cerca modelli di coesione sociale basati sull’accoglienza e sul dialogo. Un secolo di servizio pastorale senza titoli. Nato a Villabate, l’uomo aveva raggiunto il traguardo dei settant’anni di ordinazione presbiterale due anni prima del suo decesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Don Pino Pitarresi: 70 anni di fede, 30 di scuola

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