Don Divo Barsotti un monaco verso gli altari

A Firenze è stato concluso il processo diocesano per la beatificazione di don Divo Barsotti, sacerdote nato nel 1914 e morto nel 2006. Don Barsotti era noto come teologo, predicatore e fondatore della Comunità dei Figli di Dio. La procedura ha riguardato la raccolta di documenti e testimonianze sulla sua vita e il suo operato. Ora il passo successivo sarà la valutazione delle prove raccolte.

Firenze, 14 marzo 2026 – Concluso a Firenze il processo diocesano della causa di beatificazione di don Divo Barsotti (1914-2006), sacerdote, teologo, fondatore della Comunità dei Figli di Dio, predicatore e maestro spirituale. Docente per un trentennio di teologia sacramentaria e spirituale, veniva definito l'ultimo mistico del '900. “In questi primi Vespri della cosiddetta Domenica Laetare ben si addice per la nostra Chiesa fiorentina la celebrazione dell'ultima sessione dell'Inchiesta canonica che chiude la fase diocesana del processo di beatificazione di don Divo Barsotti”, ha detto l'arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, nell'omelia proclamata per l’occasione nella basilica della Santissima Annunziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Don Divo Barsotti, un monaco verso gli altari Articoli correlati Benedetto XVI verso gli onori degli altari: il miracolo avvenuto quando il Papa era ancora in vitaVerso la causa di beatificazione di Benedetto XVI: emerge il racconto di un prodigio straordinario avvenuto per sua intercessione mentre era ancora... Can Yaman verso Sanremo 2026? Dopo il boom di Sandokan il divo turco conquista l’ItaliaIl successo di Can Yaman in Italia non è più una sorpresa, ma quello ottenuto con il remake di Sandokan rappresenta una vera e propria consacrazione... Contenuti e approfondimenti su Don Divo Barsotti Discussioni sull' argomento Conclusa fase locale del processo di beatificazione di don Divo Barsotti; Concluso il ciclo di incontri dedicato alla figura del profeta Giona con l’Arcivescovo Morandi. Conclusa fase locale del processo di beatificazione di don Divo BarsottiL’arcidiocesi di Firenze è ben lieta di comunicare che il processo informativo sulla vita, virtù e fama di santità del servo di Dio Divo Barsotti è giunto alla conclusione della fase diocesana. Lo d ... toscanaoggi.it Barsotti e Luzi, un inno alla vitaLUZI. Il peso delle cose umane si attenua, tutto si relativizza. Accadono cose gravissime, ma non ci turbano come avrebbero potuto fare in un’altra fase della vita e in un altro momento dello spirito. toscanaoggi.it AVVISO: sabato 21 febbraio celebreremo la Messa unica in madrice alle ore 18,30 dove ricorderemo il ventesimo anniversario del pio Transito del servo di Dio don Divo Barsotti. Non sarà celebrata la Messa delle 18 all'Addolorata. - facebook.com facebook