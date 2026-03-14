domenica scontro diretto a firenze per il centro tecnico bm arezzo

Domenica alle 18, il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo affronterà la Cantini Lorano Legnaia Firenze al PalaFilarete, nella nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. La partita si svolgerà senza pubblico e sarà diretta dai arbitri designati. La gara rappresenta un confronto diretto tra le due squadre nella classifica del campionato.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Domenica 15 Marzo alle ore 18 il Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo sarà ospite d ella Cantini Lorano Legnaia Firenze per la 9a giornata di ritorno del campionato di Serie B, la partita si disputerà al PalaFilarete arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Deliallisi di Livorno e Pompei di Cannara (PG). Dopo il successo di domenica scorsa contro Borgomanero il Centro Tecnico BM ha raggiunto quota 16 punti affiancando proprio Firenze al decimo posto in classifica, considerata anche la larga vittoria gigliata nella sfida di andata al Palasport Estra la partita di domenica riveste una importanza particolare per la formazione amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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