Domaso auto contro casa | 3 feriti due gravi e due

Venerdì 13 marzo a Domaso, lungo la strada Regina, un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro il muro di una casa in località Poncione alle 23:30. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, di cui due in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La vettura ha danneggiato gravemente la facciata dell'edificio.

Un drammatico incidente ha sconvolto la serata di venerdì 13 marzo a Domaso, lungo la strada Regina. Verso le 23:30 in località Poncione, un’auto è uscita di strada e si è schiantata contro il muro di un’abitazione, lasciando tre persone ferite tra cui due gravi. L’intervento delle autorità è stato massiccio: tre ambulanze, un’auto medica e due elicotteri dell’Aereu sono scesi sul luogo dello scontro. I feriti sono stati distribuiti tra l’Ospedale Niguarda di Milano, quello del Circolo di Varese e quello di Gravedona, con almeno due casi classificati come codice rosso. La catena logistica dei soccorsi nei Laghi. La gestione dell’emergenza ha richiesto una coordinazione complessa tra diverse realtà territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Domaso, auto contro casa: 3 feriti, due gravi e due Articoli correlati Domaso, drammatico incidente sulla Regina: auto si schianta contro il muro di una casa, due feriti graviDomaso (Como), 14 marzo 2026 – Gravissimo incidente, nella tarda serata di ieri venerdì 13 marzo, a Domaso nel Comasco. Leggi anche: Tragico schianto nella notte a Domaso lungo la Regina: tre feriti gravi, in volo due elicotteri Una selezione di notizie su Domaso auto contro casa 3 feriti due... Temi più discussi: Un violento schianto contro il muro di una casa, tre feriti nella notte a Domaso. E una ragazza ubriaca a Villaguardia; Auto contro il muro di una casa, tre feriti gravi sulla Regina; Tragico schianto nella notte a Domaso lungo la Regina: tre feriti gravi, in volo due elicotteri. Domaso, drammatico incidente sulla Regina: auto si schianta contro il muro di una casa, due feriti graviNello schianto sono rimaste coinvolte tre persone: un ragazzo di 19 anni, uno di 27 anni (che erano all'intero dell'auto) e una donna di 77 ... msn.com Auto contro il muro di una casa, tre feriti gravi sulla ReginaDomaso L’incidente alle 23.30 di venerdì, una macchina avrebbe fatto tutto da sola finendo contro lo spigolo di un’abitazione in località Poncione ... laprovinciadicomo.it Domaso L’incidente alle 23.30 di venerdì, una macchina avrebbe fatto tutto da sola finendo contro lo spigolo di un’abitazione in località Poncione - facebook.com facebook