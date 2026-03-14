Dolore in speranza | la madre di Domenico lancia

Prima della partita tra Napoli e Lecce, Patrizia Mercolino, madre di Domenico, ha preso la parola dalle tribune dello stadio Diego Armando Maradona per rivolgere un appello pubblico. La donna ha condiviso il suo dolore e la sua speranza con i presenti, attirando l’attenzione dei tifosi e dei media presenti all’evento.

Il dolore di una madre si è trasformato in speranza davanti alle tribune dello stadio Diego Armando Maradona, dove Patrizia Mercolino ha lanciato un appello pubblico prima dell’incontro tra Napoli e Lecce. La signora, che ha perso il figlio Domenico a soli due anni dopo un trapianto cardiaco, ha chiesto ai presenti di sostenere la creazione di una nuova fondazione dedicata all’assistenza sanitaria. L’evento si svolge oggi, sabato 14 marzo 2026, nel cuore del territorio campano, trasformando l’impatto emotivo della tragedia personale in una mobilitazione collettiva per il futuro. La presenza di Patrizia al centro del campo non è stata solo un atto di commemorazione, ma un momento di passaggio verso un progetto concreto volto ad aiutare altre famiglie in situazioni simili alla sua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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