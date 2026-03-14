Dolore immenso Max Pezzali toccato da un grave lutto La conferma arrivata da poco | Così giovane

Nelle ultime ore è stata comunicata la scomparsa di Giada Simeone, di 24 anni, nota tra i fan di Max Pezzali e degli 883. La notizia ha suscitato dolore tra amici e ascoltatori, che hanno condiviso il ricordo della giovane appassionata di musica. La conferma della morte è arrivata da fonti vicine alla famiglia. La ragazza era molto conosciuta nel suo circolo di amici e sui social network.

Dolore nel mondo dei fan di Max Pezzali: nelle ultime ore è arrivata la conferma della scomparsa di Giada Simeone, 24 anni, grande appassionata della musica degli 883 e del cantante. La notizia è stata diffusa dal fan club ufficiale e ha generato numerosi messaggi di cordoglio sui social. Secondo quanto ricostruito, la giovane era legata in modo particolare all’universo musicale di Pezzali. Il fan club ha riferito che l’artista è stato informato rapidamente dell’accaduto e che ci sono stati contatti con la famiglia. “Dolore immenso”: la conferma sulla scomparsa di Giada Simeone. La vicenda riguarda Giada Simeone, originaria di Leini, nel Torinese. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Dolore immenso”. Max Pezzali toccato da un grave lutto. La conferma arrivata da poco: “Così giovane” Articoli correlati Leggi anche: Max Pezzali toccato da un grave lutto. La conferma arrivata da poco Lutto per Elly Schlein, poco fa l’annuncio. Dolore immensoCerte notizie arrivano piano, quasi in punta di piedi, ma quando si fanno strada lasciano un vuoto che si sente dentro, forte. Una raccolta di contenuti su Max Pezzali Temi più discussi: Leini piange Giada: il padre lancia un appello a Max Pezzali; Giada Simeone di Leinì muore a 24 anni, l'appello del padre a Max Pezzali: avverare il suo ultimo desiderio; Anche Settimo piange Giadina Simeone: sabato 14 marzo l’ultimo saluto alla 24enne; LEINI' - Sabato l'ultimo saluto a Giadina Simeone, appello del papà: Sarebbe un sogno se venisse Max Pezzali. Dolore immenso. Max Pezzali toccato da un grave luttoDolore immenso. Un grave lutto ha toccato Max Pezzali, e la conferma è arrivata nelle ultime ore con un annuncio che ha scosso fan e addetti ai lavori. La notizia ha iniziato a circolare rapidamente ... thesocialpost.it Leini piange Giada: il padre lancia un appello a Max PezzaliPezzali vieni al suo funerale: Antonio Simeone condivide il desiderio della figlia appassionata di musica, tra ricordi, dolore e l’ultimo saluto previsto per sabato. giornalelavoce.it Eros Ramazzotti e Max Pezzali ci emozionano con "Come nei film": un brano nato per restare - facebook.com facebook Eros Ramazzotti e Max Pezzali cantano insieme a Copenhagen il loro nuovo brano "Come nei film". Che sorpresa. #Comeneifilm @RamazzottiEros @MaxPezzali x.com