La memoria è un toccasana. Perché il tempo che passa non evoca necessariamente la caducità e la precarietà della vita, semmai il legame stretto con chi, prima di noi, ha tracciato e agevolato la strada su cui stiamo camminando. È istintivo fare questa riflessione in via dei Tulipani, dove decine di anni fa Enrico Castelnuovo sfornava pasticcini e lievitati deliziosi per i suoi clienti; tra loro anche i tanti personaggi del cinema, della scena musicale e del cabaret che abitavano attorno a questa strada defilata sul fianco sinistro della Lorenteggio, perché era pur vero, era periferia, eccome, ma insomma i prezzi delle case non erano proibitivi e la vita di quartiere era ancora impregnata di un’invidiabile umanità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dolci e tulipani, 3 generazioni. Il "Bala Linda", il cabaret e le delizie della periferia

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