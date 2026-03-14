Disturbi alimentari UNICEF | 6 consigli ai genitori per prevenirli

In vista della Giornata del 15 marzo, UNICEF Italia ha pubblicato sei consigli per i genitori per riconoscere e prevenire i disturbi alimentari nei bambini. L’organizzazione sottolinea l’importanza di monitorare i segnali di allarme e di promuovere un rapporto equilibrato tra i più piccoli e il cibo. Le indicazioni mirano a favorire un atteggiamento consapevole e attento verso le abitudini alimentari dei figli.

In vista della Giornata del 15 marzo, UNICEF Italia richiama l’attenzione sui segnali da non sottovalutare e sul rapporto sano tra bambini e cibo. L’appello di UNICEF Italia per la Giornata dei disturbi del comportamento alimentare. In occasione della Giornata dei disturbi del comportamento alimentare, in programma il 15 marzo, l’UNICEF Italia richiama l’attenzione sull’importanza di costruire fin dall’infanzia una relazione equilibrata con il cibo e diffonde sei indicazioni rivolte ai genitori per aiutare bambini e adolescenti a sviluppare abitudini sane. L’obiettivo è prevenire situazioni di disagio che possono manifestarsi attraverso comportamenti alimentari alterati e difficoltà nel rapporto con il proprio corpo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Disturbi alimentari, UNICEF: 6 consigli ai genitori per prevenirli Articoli correlati Unicef ai genitori su Intelligenza Artificiale: “Collegatela alla vita quotidiana, parlatene fin da piccoli”. I 9 consigliIn occasione del Safer Internet Day, che ricorre il 10 febbraio, l’Unicef ha diffuso un elenco di nove indicazioni rivolte ai genitori per... “Corpi liberi“ per dar voce ai disturbi alimentari“Corpi liberi“, una giornata in via della Moscova 18 per accendere un faro sui disturbi alimentari. Aggiornamenti e notizie su Disturbi alimentari Argomenti discussi: L’UNICEF Italia sulla giornata del Fiocchetto Lilla: più prevenzione, ascolto, cure per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione dei minorenni. Disturbi alimentari: Unicef Italia, sei consigli ai genitori per aiutare i figli a costruire un rapporto sano con il ciboIn occasione della Giornata dei disturbi del comportamento alimentare, che ricorre il 15 marzo, l’Unicef Italia richiama l’attenzione sull’importanza di instaurare una relazione sana con il cibo e pro ... agensir.it Unicef, 6 consigli per incoraggiare i bambini ad un rapporto positivo col ciboSei consigli per incoraggiare i bambini a sviluppare un rapporto positivo con il cibo. Arrivano da Unicef Italia alla vigilia della Giornata dei disturbi del comportamento alimentare che si celebra do ... ansa.it