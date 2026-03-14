Ogni anno, in Italia, circa tre milioni di persone sono coinvolte da disturbi alimentari, con esordi che avvengono già intorno agli otto anni. La Federazione Italiana Medici Pediatri ha evidenziato questa crescente preoccupazione, soprattutto in vista della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla del 15 marzo, sottolineando che sempre più giovani sotto i 14 anni sono interessati da queste problematiche.

La Federazione Italiana Medici Pediatri ha lanciato un monito urgente in vista della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, prevista per il 15 marzo: i disturbi alimentari stanno colpendo sempre più bambini sotto i 14 anni. I dati indicano che oltre 3 milioni di persone soffrono di queste patologie, con un preoccupante abbassamento dell’età d’esordio che tocca oggi gli 8 o 9 anni. Il ruolo del pediatra di famiglia si sta trasformando in quello di primo avamposto sul territorio, fondamentale per intercettare segnali come l’isolamento a tavola o variazioni di peso anomale rispetto alla curva di crescita naturale. Antonio D’Avino sottolinea come la pandemia abbia accelerato un processo già in atto, rendendo cruciale una diagnosi precoce e un approccio multidisciplinare che coinvolga medici, psicologi e nutrizionisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disturbi alimentari: 3 milioni di casi, esordio a 8 anni

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