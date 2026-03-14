Dieci anni fa addio al cantore di Siena

Sono passati dieci anni dalla morte di Silvano Carletti, che nel 2016 aveva lasciato all’età di 81 anni. Carletti era noto come uno dei cantori del vernacolo senese e si dedicava a organizzare serate che celebravano la cultura della sua città. La sua passione si rifletteva anche nel suo legame con la Contrada dell’Istrice, di cui era un attivo rappresentante.

Oggi sono dieci anni esatti dalla scomparsa di Silvano Carletti. A 81 anni nel 2016 ci lasciava uno dei cantori del vernacolo senese, animatore di serate dedicate alla sua città, un amore che condivideva con quello per la sua Contrada, l’Istrice. Il suo impegno ha coinciso con momenti importanti di Istituzioni senesi: dal Comitato Amici del Palio all’ Associazione La Diana, sempre in prima fila nel raccontare, soprattutto ai più giovani, come impegno e passione possono coincidere. Come non ricordare, soprattutto con l’amico e compagno di avventure musicali, Franco Baldi, come riusciva ad allietare serate con i racconti in rima di una città che noi abbiamo intravisto e che Silvano sapeva far rivivere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dieci anni fa addio al cantore di Siena Articoli correlati Condannato per furto dieci anni fa, arrestato al confineDoveva scontare 10 mesi di carcere ma viene scoperto al confine da latitante, 10 anni dopo. Ritorno al 2016, in salsa stilistica: come vestivano le star di oggi, dieci anni fa?È impossibile, infatti, non essersi imbattuti, dall'inizio di gennaio a oggi, in un post dell'amico, del cugino o del personaggio presente nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dieci anni Temi più discussi: Ho fatto i soldi con i cessi. E allora?. Dieci anni fa l'addio a Corioni, il presidente che portò in provincia i campioni; Dieci anni fa addio al cantore di Siena; Addio a don Augusto Tamburini, 91 anni. Funerali nella Collegiata di Arco il 10 marzo; Accoglienza richiedenti asilo, dopo 10 anni Asp dà l'addio. Ronaldo: 10 anni fa l’addio del Fenomeno. La storia del più grande attaccante di sempre e di quegli infortuni che l’hanno frenato10 anni fa l'ultima partita di Ronaldo, il Fenomeno: i capolavori, le serpetine, gli infortuni. Storia di un attaccante da sogno ... ilfattoquotidiano.it Dieci anni fa l'addio a Umberto Eco, semiologo, romanziere e appassionato suonatore di flautoNel 1962 Umberto Eco pubblica Opera aperta, analisi di testi letterari in termini strutturalisti a partire da Ulisse di Joyce, che fa discutere e diviene uno dei manifesti della neoavanguardia riunita ... ansa.it Inizia la due giorni dedicata allo scrittore e semiologo a dieci anni dalla morte, avvenuta il 19 febbraio 2016 - facebook.com facebook #F1 | Alonso: "Dieci anni fa, sembravo un pazzo quando criticavo la Honda…" x.com