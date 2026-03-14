Dieci anni di lavori domestici non pagati | L' ha fatto per amicizia Ma la spunta la colf riceverà 97.100 euro

Una donna ha richiesto 100 mila euro per dieci anni di lavori domestici non retribuiti, sostenendo di averli fatti per amicizia. La colf, però, ha presentato una scrittura privata che certifica il debito e le spetta circa 97.100 euro. L’episodio si è svolto a Cingoli, dove la richiesta di pagamento si è scontrata con la posizione dell’uomo, che ha negato il debito.