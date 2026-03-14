Dieci anni di lavori domestici non pagati | L' ha fatto per amicizia Ma la spunta la colf riceverà 97.100 euro
Una donna ha richiesto 100 mila euro per dieci anni di lavori domestici non retribuiti, sostenendo di averli fatti per amicizia. La colf, però, ha presentato una scrittura privata che certifica il debito e le spetta circa 97.100 euro. L’episodio si è svolto a Cingoli, dove la richiesta di pagamento si è scontrata con la posizione dell’uomo, che ha negato il debito.
CINGOLI Lei gli chiede 100mila euro per i lavori domestici svolti in 10 anni, lui nega «era amicizia», ma c’è una scrittura privata a testimoniare il debito. Dopo 14 anni il giudice dà ragione alla colf: deve avere 97.100 euro. Il caso La vicenda finita all’attenzione del giudice Alessandra Canullo prende il via il 1° febbraio 2012 quando la donna richiede un decreto ingiuntivo nei confronti di quello che lei considera il suo datore di lavoro chiedendogli il pagamento di 100mila euro quale corrispettivo per prestazioni di lavoro domestico rese in suo favore. A giustificazione della somma presenta una scrittura privata datata 1° settembre 2011 contenente il riconoscimento del debito da parte dell’uomo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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