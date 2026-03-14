Dichiarazioni ex assessore | le forze di opposizione chiedono chiarimenti

Le forze di opposizione del Comune di Brindisi hanno diffuso una nota in cui chiedono chiarimenti sulle dichiarazioni dell’ex assessore Gianluca Quarta. L’ex assessore ha denunciato una presunta violazione della volontà popolare all’interno dell’amministrazione comunale. La nota è stata pubblicata nei giorni scorsi e riguarda le affermazioni fatte dall’ex membro dell’amministrazione.

Riceviamo e pubblichiamo una nota delle forze di opposizione del Comune di Brindisi sulle dichiarazioni dell’ex assessore Quarta Riceviamo e pubblichiamo una nota delle forze di opposizione del Comune di Brindisi sulle dichiarazioni dell’ex assessore Gianluca Quarta che in una nota diffusa nei giorni scorsi denuncia quella che definisce una violazione della volontà popolare avvenuta all'interno dell'amministrazione comunale di Brindisi. L'esponente politico contesta duramente la sua rimozione dalla giunta, avvenuta nonostante l'eccezionale consenso elettorale ottenuto, a favore di manovre politiche interne volte a soddisfare ambizioni personali di terzi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Soci di minoranza chiedono incontro a Matiasic per chiarimenti su Pallacanestro TriesteIl futuro della pallacanestro trieste dipende da una comunicazione chiara tra la proprietà e il tessuto economico locale. Basile: 118 cittadini chiedono chiarimenti su elezioni anticipateUn esposto firmato da 118 cittadini di Messina ha scosso le istituzioni locali, chiedendo chiarimenti immediati alla Regione Siciliana e alla... Altri aggiornamenti su Dichiarazioni ex assessore le forze di... Temi più discussi: Soldi mai incassati, ma l'ex assessore Chisso rischia fino a 3 anni di carcere; Morto Kosi?, fu assessore regionale alla salute e alle politiche sociali; Favori agli imprenditori in cambio di supporto elettorale, chiesto il processo per l'ex assessore regionale Delli Noci; Puglia, chiesto rinvio a giudizio dell’ex assessore Delli Noci: Favori a imprenditori per i voti. Dichiarazioni dell’ex Assessore Quarta: le opposizioni chiedono chiarimenti al Sindaco MarchionnaLe forze di opposizione del Comune di Brindisi esprimono forte preoccupazione per il quadro politico e istituzionale che emerge dalle recenti dichiarazioni pubb ... brundisium.net Le liste sono sulla bocca di tutti, ma nella tasca di nessunoIn queste settimane, parlando di elezioni comunali, si sente ripetere spesso la stessa frase: Stiamo costruendo le liste. Oppure: Stiamo lavorando per allargare la coalizione. O ancora: Stiamo c ... strettoweb.com Ecco le sue dichiarazioni sull'andamento stagionale del Napoli: "Possiamo dire che questa è una stagione di grandi rimpianti Fino ad un certo punto, il Napoli aveva molte aspettative, io però non approvavo la campagna acquisti, mancava il sostituto di Kv - facebook.com facebook Le dichiarazioni di #Gasperini durante l’evento al Salone delle Colonne. #ASRoma #RomanewsEU #Eurobet x.com