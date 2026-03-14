L’allenatore del Lecce ha commentato la sconfitta contro il Napoli, sottolineando che la squadra deve concentrarsi sulla prestazione, sull’atteggiamento e sullo spirito. Durante un’intervista a DAZN, Di Francesco ha evidenziato l’importanza di ripartire da questi aspetti per affrontare le prossime sfide. La partita si è conclusa con una vittoria del Napoli, mentre il Lecce cerca di migliorare i propri meccanismi.

Il Lecce esce sconfitto dal confronto contro il Napoli, ma Eusebio Di Francesco, a DAZN sceglie di ripartire soprattutto dagli aspetti positivi mostrati dalla sua squadra, almeno per lunghi tratti della gara. Nel post partita, il tecnico giallorosso si sofferma prima sulle condizioni di Banda, uscito dopo un duro colpo al petto, poi analizza la prestazione dei suoi, sottolineando disciplina tattica, crescita nella consapevolezza e segnali incoraggianti nonostante il risultato finale. Spazio anche a un aggiornamento su Koulibaly e a un messaggio netto contro ogni forma di discriminazione. “Siamo un po’ preoccupati del ragazzo, anche per la botta che ha preso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Di Francesco: “Ripartiamo dalla prestazione, dall’atteggiamento e dallo spirito”

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