Di Francesco a Dazn | Banda preoccupato per la botta credo si risolva nel migliore dei modi Sull’infortunio di Coulibaly vi dico questo
L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha commentato la sconfitta della squadra durante un’intervista a Dazn. Ha parlato della preoccupazione di Banda per una botta che ha subito, ritenendo che si risolverà nel migliore dei modi. Inoltre, ha fornito aggiornamenti sull’infortunio di Coulibaly, senza entrare in dettagli o motivazioni.
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Di Francesco conferma, solo una grande paura ma nessun pericolo per Banda #NapoliLecce #SerieAEniLive #DAZN x.com