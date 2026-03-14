L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha commentato la sconfitta della squadra durante un’intervista a Dazn. Ha parlato della preoccupazione di Banda per una botta che ha subito, ritenendo che si risolverà nel migliore dei modi. Inoltre, ha fornito aggiornamenti sull’infortunio di Coulibaly, senza entrare in dettagli o motivazioni.

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© Calcionews24.com - Di Francesco a Dazn: «Banda preoccupato per la botta, credo si risolva nel migliore dei modi. Sull’infortunio di Coulibaly vi dico questo»

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Di Francesco conferma, solo una grande paura ma nessun pericolo per Banda #NapoliLecce #SerieAEniLive #DAZN x.com