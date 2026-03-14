Derby reggino | Puliservice e New Teosidos si sfidano per

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:00, al PalaCalafiore, si terrà il derby reggino tra Puliservice e New Teosidos, due squadre di pallavolo femminile. La partita rappresenta uno degli incontri più attesi della stagione in Calabria, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati locali. Le due formazioni si sfideranno in un match che promette grande intensità e spettacolo.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 17:00, il PalaCalafiore ospiterà una delle sfide più sentite della stagione di pallavolo femminile in Calabria. La semifinale di Coppa Calabria – Memorial Sergio Sorrenti vedrà affrontarsi la Puliservice Reggio Calabria e la New Teosidos Pediatrica in un derby tutto reggino che decide chi accederà alla finale. Il capitano Suelen Da Silva Oliveira ha espresso grande entusiasmo per questo traguardo, definendo l’evento come un momento unico nonostante le esperienze pregresse. L’incontro si colloca in un contesto sportivo di alto livello, con il palazzetto del PalaCalafiore che rappresenta il palco naturale della Serie A3 e simbolo dell’orgoglio del movimento pallavolistico calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby reggino: Puliservice e New Teosidos si sfidano per Articoli correlati Derby italiano in Europa League: Bologna e Roma si sfidano negli ottaviL'urna di Nyon accoppia le due italiane: i rossoblù di Italiano sfidano i giallorossi. Basket, derby sangiovannese: domenica Synergy e Polisportiva Galli si sfidano per la vettaArezzo, 05 febbraio 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara a vivere un pomeriggio di grande sport e passione: domenica alle 18, al palazzetto della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a New Teosidos Temi più discussi: Finali di Coppa Calabria al Palacalafiore, la Puliservice si prepara al grande weekend: Giglietta carica le amaranto verso il derby · ilreggino.it; La SportSpecialist presenta le Final Four di Coppa Calabria · ilreggino.it; Coppa Calabria: al PalaCalafiore è tempo di Final Four. Rossano, Cutro, Puliservice e New Teosidos sognano; Coppa Calabria, Pallavolo Rossano sfida Cutro in semifinale: al PalaCalafiore parte la Final Four. Volley, Coppa Calabria: Puliservice e New Teosidos Pediatrica pronte per la semifinale al PalaCalafioreConto alla rovescia terminato. Oggi pomeriggio, alle ore 17, il PalaCalafiore aprirà le porte per una delle sfide più sentite della stagione: la semifinale di Coppa Calabria - Memorial Sergio Sorrenti ... reggiotv.it Coppa Calabria, è tempo di finali: New Teosidos Pediatrica in campo contro PuliserviceLa squadra affronta la competizione dopo una stagione straordinaria. Fischio d'inizio sabato 14 marzo alle ore 17 ... today.it La New Teosidos Pediatrica chiude il campionato al secondo posto e affronta la favorita Puliservice SportSpecialist nella semifinale di sabato - facebook.com facebook