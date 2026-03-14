Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna è programmato per domenica alle 15:00. Il Bologna effettuerà sette cambi rispetto alla formazione precedente, mentre il Sassuolo si prepara a ripartire con una squadra diversa. Entrambe le squadre presentano formazioni in fase di modifica, pronte a scendere in campo.

Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna si giocherà domenica alle 15:00, con entrambe le squadre che mostrano formazioni in continua evoluzione. Andrea Grosso recupera Pinamonti dopo la squalifica e ripropone Matic nel centrocampo, mentre Thiago Motta (noto come Italiano) rivoluziona l’attacco felsineo ruotando sette elementi rispetto alla gara europea precedente. La sfida non sarà solo una questione di risultati, ma un banco di prova per la capacità delle due compagini di adattarsi a contesti diversi. Mentre il Sassuolo punta sulla continuità offensiva con Berardi e Laurienté, il Bologna deve gestire il carico di lavoro tra campionato ed Europa League, affidandosi a Freuler al ritorno e a un attacco completamente nuovo con Orsolini, Dallinga e Cambiaghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby emiliano: 7 cambi nel Bologna, il Sassuolo riparte

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