Uno studio ha coinvolto quasi 40.000 persone per analizzare l’efficacia dell’intelligenza artificiale nel riconoscere depressione e ansia. Utilizzando il questionario DASS-42, i ricercatori hanno testato modelli di AI in grado di identificare i sintomi attraverso le risposte fornite. I risultati mostrano come questa tecnologia possa contribuire alla diagnosi precoce di disturbi psicologici.

Un questionario. Quarantadue domande su come ci sentiamo, se siamo stanchi, se il futuro ci spaventa, se ogni tanto ci manca il respiro senza motivo. Si chiama DASS-42. e lo compilano da decenni i pazienti che si rivolgono a uno psichiatra. Niente di nuovo, insomma. Finché un gruppo di ricercatori non ha deciso di farlo leggere a un algoritmo di intelligenza artificiale, ottenendo un'accuratezza superiore al 98% nel riconoscere depressione, ansia e stress — percentuali che, nel campo della salute mentale, non si erano mai viste. Lo studio, pubblicato su Nature, ha coinvolto quasi 40.000 persone. I ricercatori hanno addestrato diversi modelli di AI sulle risposte al questionario, insegnando al computer a riconoscere i pattern associati ai disturbi dell'umore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Depressione e ansia, l'intelligenza artificiale le individua da un questionario

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