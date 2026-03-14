Denis Urubko al Palamostre l' incontro con uno dei migliori alpinisti di sempre

Al Palamostre si tiene un incontro con Denis Urubko, uno dei più noti alpinisti al mondo. La serata, intitolata “Ritorno al futuro degli Ottomila”, vede il famoso scalatore di origini russe come protagonista. L’evento si concentra sulla sua esperienza e le sue imprese nel mondo dell’alpinismo internazionale. La serata è dedicata a condividere le sue storie e le sue avventure sulle montagne più alte del pianeta.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Si intitola “Ritorno al futuro degli Ottomila” la serata che vede protagonista l’alpinista di origini russe Denis Urubko, un protagonista assoluto sullo scenario della storia dell’alpinismo internazionale. Urubko, che vive da diversi anni in Italia, nel bergamasco, arriva per la prima volta in Friuli Venezia Giulia per raccontarsi e raccontare il suo alpinismo caratterizzato da straordinarie realizzazioni in alta quota e da un’etica rispettosa e altruistica, che ha dimostrato nel corso della sua vita per certi aspetti anche rocambolesca. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Marvel porta uno dei personaggi più oscuri dei fumetti nel MCU (in uno dei migliori episodi TV di sempre)La nuova serie Marvel Wonder Man è riuscita in un’impresa tutt’altro che scontata: mettere d’accordo pubblico e critica.

Perchè Zootropolis è uno dei migliori Classici Disney di sempre?Nella storia del cinema ci sono titoli che colpiscono sin dalla prima volta; altri, invece, rivelano solo col passare degli anni la loro reale...

Una raccolta di contenuti su Denis Urubko

Denis Urubko finalmente all’attacco del GIUn grosso in bocca al lupo a Denis Urubko che, partito il 30 dicembre alla volta di Skardu (Pakistan), proprio nella giornata di oggi si sta muovendo verso Askole, cittadina nella valle di Shigar a ... montagna.tv

Riuscirà Denis Urubko a partire per il Gasherbrum I?L’annuncio è stato dato l’altra sera, in Spagna, durante una serata delle Jornadas montañeros de Aragon Barbastro alla quale Urubko ha preso parte con la compagna (di vita e di avventure) Pipi Cardell ... montagna.tv