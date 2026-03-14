Demolizioni ricostruzioni e premi per chi edifica | la rivoluzione urbanistica di Civita Castellana

Il consiglio comunale di Civita Castellana ha approvato un nuovo piano urbanistico che prevede demolizioni e ricostruzioni, accompagnate da premi per chi realizza nuove strutture. Questa decisione mira a modificare l’assetto della città delle ceramiche, con interventi che coinvolgono diverse aree del centro abitato. La delibera si inserisce in un progetto di rinnovamento urbano approvato dall’amministrazione comunale.

Il consiglio comunale di Civita Castellana approva una vera e propria rivoluzione urbanistica della città delle ceramiche.Una nuova fase per lo sviluppo urbanistico, per la riqualificazione del patrimonio e per la rigenerazione urbana del comune, con massima attenzione al tempo stesso a sostenibilità ambientale, sicurezza sismica ed efficientamento energetico. Analizzando nello specifico le novità, le disposizioni sui programmi di rigenerazione urbana consentiranno di promuovere interventi coordinati di riqualificazione urbanistica, edilizia e socio-economica nelle aree urbane che presentano situazioni di criticità o degrado, con particolare... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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