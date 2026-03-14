Delusione Italia Quesada | Sbagliate cose che di solito non sbagliamo ma il torneo resta positivo

Il commissario tecnico della nazionale italiana ha commentato le prestazioni della squadra durante il torneo, sottolineando che sono state commesse alcune errori insoliti, anche se il bilancio complessivo resta positivo. Ha evidenziato come, nonostante la partita odierna sia stata negativa, siano state conquistate due vittorie che rappresentano un risultato importante. La squadra si mantiene soddisfatta dei traguardi raggiunti.

Doveva essere la partita della storia, ma come accaduto fin troppo spesso quando l’Italia parte favorita si scoglie. È successo anche a Cardiff, dove il Galles ha battuto gli Azzurri 31-17 e soprattutto ha infilato un clamoroso parziale di 31-0 che ha chiuso la partita nel giro di 50 minuti. Il torneo degli Azzurri rimane comunque positivo, con due belle vittorie contro Scozia e Inghilterra, ma come racconta il c.t. Gonzalo Quesada il finale lascia tanto amaro in bocca, non solo per il risultato ma soprattutto per la prestazione: “Abbiamo fatto il possibile per recuperare dopo la partita con l’Inghilterra, ma non deve essere un alibi. Abbiamo sbagliato dei placcaggi che di solito non sbagliamo, siamo stati molto meno veloci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Delusione Italia. Quesada: "Sbagliate cose che di solito non sbagliamo, ma il torneo resta positivo" Articoli correlati 5 cose sbagliate che ti vengono dette sul BotoxBotox è il nome commerciale di una neurotossina molto popolare (tossina botulinica di tipo A), ma il termine è spesso utilizzato per riferirsi a... Leggi anche: Tra problemi irrisolti e scelte sbagliate. Spezia, il solito triste copione già visto